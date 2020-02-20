حفلات للموسيقار محمد الامين بمصاحبة السمندل فى لندن وايرلندا

يغادر الموسيقار محمد الامين خلال الايام القادمة الى المملكة المتحدة وايرلندا لاحياء عدد من الحفلات بدعوة من المدارس السودانية ويقام الحفل الرئيسى بقاعة كنستون الكبرى بالندن فى التاسع والعشرين من الشهر الجارى

وبحسب الصفحة الشخصية للموسيقار الفاتح حسين الذى يرافق البشكاتب فى الرحلة بالفيس بوك فان هناك حفلات اخرى ستقام فى اكسفورد ومانشستر وكارديف وتمتد الرحلة الفنية الى ايرلندا و التى من المنتظر ان يحيى فيها ود الامين عدد من الحفلات بدعوة من الاطباءالسودانيين وتتكون الفرقة الموسيقة التى ستصاحب الفنان محمد الامين من اعضاء فرقة السمندل ومؤسسيها الموجودين فى امريكا وانجلترا ويقودها الفاتح حسين .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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