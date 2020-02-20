باسم سمرة يوضح سبب دفعه محمد رمضان بغضب

حالة من الجدل الواسع، أحدثها مقطع مصور يجمع بين الفنانين المصريين، محمد رمضان وباسم سمرة، في إحدى حفلات الزفاف.

ويظهر الممثل باسم سمرة في الفيديو المتداول وهو يدفع محمد رمضان بغضب، وذلك أثناء أداء الأخير أغنيته “إنساي”.

وفوجئ رمضان بتصرف زميله معه، خاصة أنه لم يعتذر منه عن واقعة الدفع.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية، أن باسم سمرة سبق له وأعلن رفضه للقب “نمبر وان” الذي أطلقه محمد رمضان على نفسه، مؤكدا في تصريحات له أن الله هو رقم واحد.

من ناحيته، نفى باسم سمرة وجود ضغينة بينه وبين محمد رمضان، مؤكدا أن الحديث عن وجود عداوة بينهما “كلام فاضي”، بحسب تعبيره لصحيفة “الوطن” المصرية.

وقال: “محمد أخويا وحبيبي، لكن كل ما في الأمر أننا حضرنا فرح مليء بالناس، واندفعوا ليصافحونا، ورمضان كان يغني، ومع الزحمة حدث تدافع ليس أكثر، لكن بالتأكيد لم أدفعه، وكل ما يتردد بهذا المعنى كلام فاضي”.

ويمر محمد رمضان حاليا بعدد من الأزمات، وهي مطالبة أحد طيار له بتعويض مالي قدره 25 مليون جنيه، وذلك عن تسببه في إيقافه عن العمل مدى الحياة من جانب وزارة الطيران المدني، وتهديد صاحب أحد المطاعم له بمقاضاته، بعدما صور كليب داخل مطعمه دون إذنه، وقرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء، وهو ما وصفه رمضان بأنها “حرب ممنهجة” ضده.

سبوتنيك

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