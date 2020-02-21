دعم بأكثر من 11 مليون جنيه لإزالة النفايات

تسلم والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون، أمس دعم اتحاد المصارف السوداني، لخطط الولاية الرامية لإعادة التوازن البيئي، وإزالة تراكمات النفايات من الأحياء والأسواق.

وشدد عابدون، على تضامن المصارف السودانية مع القضايا الوطنية والمبادرات التي تطلقها الولاية، من أجل توفير الخدمات الضرورية ضمن أولويات الحكومة الانتقالية، داعياً إلى ضرورة تظافر الجهود الرسمية والشعبية معاً، موضحاً بأن الولاية تعمل على زيادة أسطول الآليات العاملة في مجال إصحاح البيئة، وإنشاء عدد من المحطات الوسيطة والمرادم لتقليل تكلفة التشغيل ، مشيراً إلى أن الولاية تقابلها العديد من التحديات فى مجال البيئة والصحة.

وأكد رئيس لجنة تسيير اتحاد المصارف السودانية ، د. طه الطيب أحمد، جاهزية المصارف في دعم خطط وبرامج حكومة الولاية الرامية لتطوير الخدمات، وقال إن مساهمة المصارف لمشاريع إصحاح البيئة تقدر بمبلغ 11 مليون و600 ألف كدفعة أولى، شارك فيها 25 مصرفاً من جملة 37 مصرفاً، معلنا عن استمرار التعاون بين الولاية والبنوك السودانية من أجل تطوير الخدمات .

السوداني

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