إماراتي يتلقى مكالمة لحضور جلسة صلح وعندما وصل كانت المفاجأة !

ألقت الأجهزة الأمنية في إمارة دبي القبض على 4 شبان، إثر اتهامهم بتعذيب شخص (إماراتي الجنسية)، أثناء جلسة صلح مزعومة، ووجهت لهم تهمة الاعتداء على المجني عليه والتسبب له في إعاقة دائمة.

مكالمة بهدف الصلح

وبحسب صحيفة ”جلف نيوز“ المحلية، فإن الواقعة بدأت عندما تلقى المجني عليه (37 عاما) وهو إماراتي الجنسية، مكالمة من أحد المتهمين (إماراتي الجنسية ويبلغ 32 عاما)، طلب فيها مقابلته لحل نزاع بين ابن أخته وأصدقاء المتهم.

وقال المجني عليه إنه ”توجه وحده إلى حيث المتهم، الذي قدم له الشاي والماء ليوهمه بأن الجلسة ودية، حتى وصول ابن أخته الذي بدت عليه آثار الاعتداء، ما أغضب المجني عليه وبدأ يهم بالانصراف، إلا أن المتهم أصر على بقائه، في انتظار باقي رفاقه الذين اعتدوا عليه“.

قطع أصابع قدمه

وأشار إلى أنه بعد حضور رفاقه، بدأوا بدفعه، ثم أمسكه المتهم من رقبته، في الوقت الذي بدأ فيه زملاؤه بمهاجمته بسكين، مضيفا: ”بدأ أحدهم بقطع أصابع قدمي، كما أرادوا إلحاق العمى بعيني بالسكاكين، وأخذوا بضرب رأسي بالطوب واحتجزوني حتى فقدت الوعي“.

من جانبه، قال ابن الأخت (20 عاما) إن ”3 أشخاص حضروا أثناء تواجده مع اثنين من أصدقائه في منطقة مردف، واعتدوا عليه قبل أن يهرب من المكان، متجاوزا عددا من الإشارات الحمراء خوفا منهم“.

تسوية نزاع

وأضاف أنه بعد هربه تلقى اتصالا من خاله، الذي أبلغه بوجوده في منزل ”المتهم الرئيسي“، وطلب منه المجيء وتسوية النزاع، وعندما وصل، تناوب المتهمون الاعتداء على خاله، لينقله لاحقا إلى المستشفى.

واتهمت الأجهزة الأمنية، الشباب الأربعة بالاعتداء على المجني عليه (الخال) والتسبب له في إعاقة دائمة، كما اتهمت ابن الأخت بالاعتداء الجسدي على أحد المتهمين.

صحيفة المرصد

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