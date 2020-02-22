دراسة طبية تحذر من الجينز الضيق

حذرت دراسة بريطانية حديثة، نُشرت في دورية “الأعصاب وجراحتها والطب النفسي”، من خطورة ‫ارتداء الجينز الضيق skinny على صحة المرأة.

وأوضحت أنّ جينز “سكيني” الضيق يتسبب في إصابة المرأة بما يسمى “متلازمة الحيز/ المقصورة”، أي ‫زيادة الضغط داخل حَيِّز في الجسم يحتوي على العضلات والأعصاب، ما يؤدي ‫إلى تدهور سريان الدم. وتحدث هذه المتلازمة غالباً في الساق أو الذراع، مسببة الإصابة بتورمات ‫وخدر.

كما يزيد ارتداء “سكيني” من احتمال الإصابة بداء “السيلوليت”، أي ظهور ‫نتوءات على جلد الفخذ تشبه قشرة البرتقال، بسبب تدهور ‫سريان الدم الناجم عن الضغط الذي يطبقه السروال على الجلد.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية الخطيرة، تنصح الدراسة المرأة بارتداء موديلات ‫الجينز المريحة.

العربي الجديد

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