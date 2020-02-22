دراسة طبية تحذر من الجينز الضيق

حذرت دراسة بريطانية حديثة، نُشرت في دورية “الأعصاب وجراحتها والطب النفسي”، من خطورة ارتداء الجينز الضيق skinny على صحة المرأة.
وأوضحت أنّ جينز “سكيني” الضيق يتسبب في إصابة المرأة بما يسمى “متلازمة الحيز/ المقصورة”، أي زيادة الضغط داخل حَيِّز في الجسم يحتوي على العضلات والأعصاب، ما يؤدي إلى تدهور سريان الدم. وتحدث هذه المتلازمة غالباً في الساق أو الذراع، مسببة الإصابة بتورمات وخدر.
كما يزيد ارتداء “سكيني” من احتمال الإصابة بداء “السيلوليت”، أي ظهور نتوءات على جلد الفخذ تشبه قشرة البرتقال، بسبب تدهور سريان الدم الناجم عن الضغط الذي يطبقه السروال على الجلد.
ولتجنب هذه المتاعب الصحية الخطيرة، تنصح الدراسة المرأة بارتداء موديلات الجينز المريحة.
العربي الجديد