شيرين تطلب من زوجها حملها من على المسرح في الكويت .. شاهدوا ردة فعله !

توجهت شيرين بطلب إلى زوجها المطرب حسام حبيب الذي يحرص على حضور جميع حفلاتها ومساندتها، قائلة له: “حسام ممكن تيجي تشيلني علشان عايزة أنزل تحت” ، وذلك خلال حفلها الأخير بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت.

وتفاجأ الجمهور بطلب شيرين وتوالت الصراخ والضحكات بينهم، وسرعان ما استجاب حسام حبيب إلى طلب شيرين، وذهب إليها وقام بحملها وفق رغبتها للنزول من على المسرح واستكمال فقرتها الغنائية.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد اعتادت على إثارة الجدل في حفلاتها الغنائية، بسبب طريقتها العفوية في الحديث مع الجمهور ومداعبتهم.

إلا أن آخر موقفين لها في حفليها بالسعودية بـ”موسم الرياض”، كان لهما ردود فعل سلبية من قبل السعوديات، عندما قالت في الحفل الأول: “الستات ميقدروش يستغنوا عن الرجالة وعلشان كده لازم نسمع كلامهم”.

صحيفة المرصد

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