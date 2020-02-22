تحديد موعد الانفصال الرسمي لهاري وميغان عن العائلة المالكة

جدد الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل موعد الانفصال الرسمي عن العائلة المالكة البريطانية.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، حيث أعلن أن يوم 31 مارس/ آذار، هو التاريخ الرسمي الذي ستبدأ فيه حياتهما المستقلة عن العائلة الملكية، حسبما ذكر موقع “بازار”.

ولن يصبح للزوجين مكاتب خاصة في قصر باكنغهام الملكي، اعتبارا من بداية شهر أبريل/نيسان المقبل، وستمثلهما في بريطانيا جمعيتهما الخيرية، ومن المنتظر أن يحتفظ الأمير هاري بكل رتبه العسكرية التي يرتبط بها كثيرا حسب المصدر نفسه.

وكان هاري وزوجته ميغان ماركل، قد قررا عدم استخدام كلمة “ملكي” في علامتهما التجارية بعد بدء حياة جديدة في كندا.

وأعلنا أنه: “تم الاتفاق على أن منظمتهما غير هادفة للربح وعند الإعلان عنها هذا الربيع لن تسمى مؤسسة ساسكس رويال”، ولا يعتزم دوق ودوقة ساسكس استخدام ‘ساسكس رويال‘ في أي مكان بعد ربيع 2020”.

يذكر أن هاري كان قد عبر عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية في اتفاق مع الملكة إليزابيث وكبار العائلة المالكة، يترك بموجبه هو وزوجته ميغان أدوارهما الرسمية للبحث عن مستقبل مستقل.

سبوتنيك

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