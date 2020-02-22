بعد الإعلان عن أول إصابة… إليسا تنتقد تعامل الحكومة اللبنانية مع “كورونا”

انتقدت الفنانة اللبنانية، إليسا، موقف حكومة بلادها في التعامل مع احتواء فيروس “كورونا” المستجد، والحد من انتشاره، وذلك بعد الإعلان رسميا، اليوم الجمعة، عن أول حالة إصابة في لبنان.

غردت إليسا عبر موقع “تويتر”، متساءلة باستنكار، لماذا لم توقف الحكومة اللبنانية الرحلات من إيران، منذ لحظة الإعلان عن وجود إصابات فيها، ولماذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية من الفيروس سواء داخل إيران أو لبنان.

وقالت إليسا مستهجنة، “نحن معتادون على البكاء عندما تحدث كارثة بدلا من الوقاية منها”.

وكان وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، قد أعلن اليوم الجمعة، عن أول إصابة لمواطنة لبنانية بفيروس كورونا، مضيفا أنه تم الحجز عليها في مستشفى رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وأكد حسن، في مؤتمر صحافي، “إيجابية الفحص للمريضة البالغة من العمر 45 عاما القادمة من إيران”، مضيفا “هي بحالة جيدة ولا تعاني من تداعيات خطيرة، وليس هناك أي حالة أخرى مثبتة حتى تاريخه بكورونا، ونشتبه بحالتنين ونقوم بالاجراءات حسب توصية منظمة الصحة العالمية”.

وأشار وزير الصحة إلى أن كل الاجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع جميع المرجعيات المختصة كافية، مؤكدا أن الإجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي إجراءات جادة.

ولفت إلى أن الوزارة ستتابع جميع الوافدين إلى لبنان خلال الأيام الـ10 الأخيرة، للتأكد من عدم إصاباتهم بالفيروس.

هذا وأعلن المدير العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن ​الصليب الاحمر اللبناني حاضر لأي عملية اسعاف أو إنقاذ ويعمل بآلية واضحة، وعلى الناس التعاون والإبلاغ عن أي حالة يشتبه بها وعدم الهلع، مؤكداً أن الصليب الأحمر اللبناني على جهوزية تامة لمتابعة ومكافحة أي فيروس.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، أن عدد الوفيات بالفيروس داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، فيما بلغ عدد االمصابين 74 ألفا و500 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16 ألف شخص.

سبوتنيك

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