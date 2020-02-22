شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها في الكويت بطلب غريب من زوجها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا من أحدث حفلات المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، الذي أحيته أمس الخميس في الكويت.

وتظهر شيرين في المقطع المتداول، وهي تقف على المسرح وتنادي زوجها، المطرب حسام حبيب، وتطلب منه أن يحملها حتى تنزل وتقترب من الجمهور، ما أثار هتافات العديد من الحاضرين.

وأحيت شيرين عبد الوهاب حفلها في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بالكويت.

وكانت تقارير زعمت أن شيرين عبد الوهاب تحضر مفاجأة لجمهورها، عقب إحياء حفلها في الكويت، وهو إعلان عودتها إلى نشاطها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت أن تغلقها منذ أشهر.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب، خضعت مؤخرا لعملية جراحية، وصرحت من قبل في أحد اللقاءات، بأنها حاليا تتمتع بصحة جيدة، وتستعد حاليا لبدء تصوير فيلم “حبيبي”، الذي يعد العمل السينمائي الثاني، عقب تجربتها الأولى منذ 17 عاما من خلال فيلم “ميدو مشاكل”، من بطولة الفنان المصري، أحمد حلمي.

سبوتنيك

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