بروفيسور معز ينفي مطالبته لوزير الصحة بتشريح جثتي المذيعة رتاج الاغا وعبير ابو شيبة

نفى البروفيسور معز عمر بخيت الخبر المنسوب له والمفبرك حول مطالبته لوزير الصحة بتشريح جثتي المذيعة رتاج الاغا والراحلة عبير ابوشيبة زوجة الفنان طه سليمان وكتب على فيسبوك يوم السبت بحسب متابعة محررة النيلين (الخبر أدناه ملفق ولا علاقة لي به الرجاء تعميم هذا النفي):

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طالب البروفيسور معز عمر بخيت مدير مركز الجوهرة للأبحاث في البحرين وزير الصحة في الحكومة الانتقالية بتشربح جثتي المذيعة ريتاج الاغا والراحله عبير ابوشيبه زوجه طه سليمان والتأكد من اسباب الوفاة. وقد اعرب البروفيسور عن شكوكه في أن أنواعا معينة من كريمات البشرة او أقراص الوزن في السوق السوداني ربما لها آثار جانبية خطيره مثل تخفيض الدورة الدمويه او انها منتهية الصلاحية او انها مخزنه بطريقة لاتتوافق مع المعايير.

الخرطوم/ريم منصور/النيلين

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