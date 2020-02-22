دعوة زواج الإعلامية المثيرة للجدل لوشي بمسجد النور تثير موجة من السخرية

أثارت دعوة الزواج التي قدمتها نجمة السوشيال ميديا المذيعة لوشي المبارك على حسابها الخاص – أثارت موجة من السخرية والتهكم بسبب تاريخ الزواج الذي حددته بيوم 30/2/2020 حيث صححها بعض المتابعين بأن شهر فبراير لا يصل ليوم 30 فهو إما 28 أو 29 يوماً حيث كتب المعلق متهكماً (قول عرسووووك يا لوشي من متين شهر فبراير ده كان فيهو ٣٠ يوم ؟).

وحسب الدعوة التي ظهرت في حساب منسوب إلى لوشي حبايبي يسعدني ويشرفني دعوتكم لحضور عقد قراني بمسجد النور وتناول وجبة الغداء بمنزلنا العامر بالمعمورة الموضوع جا فجأة والعاقبة عندكم في المسرات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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