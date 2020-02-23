اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 23 فبراير 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 105.00جنيه

الريال السعودي : 28.00جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 113.40 جنيه

الدرهم الإماراتي : 28.76جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 28.79 جنيه

الجنيه الإسترليني : 135.45جنيه

الجنيه المصري : 6.73جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

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