ناصر القصبي يتصدر “تويتر” بسبب “فضيحة” في القضاء السعودي

تصدر اسم الفنان السعودي، ناصر القصبي، قائمة أكثر الموضوعات تداولا على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد.

وأصبح اسم القصبي رائجا على موقع التدوينات القصيرة، بعد أنباء نشرتها وسائل إعلام سعودية، عن فصل قاض طلق امرأة من زوجها، ثم تزوجها مسيارا.

وأعاد الخبر لأذهان المغردين، مشهدا من إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الساخر “طاش ماطاش”، والتي أدى فيها ناصر القصبي مشهداً مماثلاً قبل عدة سنوات.

ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية، عن مصدر خاص بها، صدور قرار بفصل قاض بالقصيم وإنهاء خدماته تأديبيا، ومن ثم تحويله للنيابة لمحاكمته، بعد تأييده طلاق زوجة من زوجها ومن ثم تزوجها مسيارا، إضافة للعديد من التهم الأخرى.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية، خروج مسلسل الجزء الثالث من مسلسل “العاصوف”، من بطولة ناصر القصبي، من سباق دراما رمضان هذا العام، وذلك بسبب الجدل الذي أثاره المسلسل بجزئيه الأول والثاني، وعدم تقبل فئة كبيرة من الشعب السعودي له، إذ اعتبر البعض أنه يهدف للإساءة إلى المجتمع السعودي في فترة السبعينيات.

سبوتنيك

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