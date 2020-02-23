معجبة كويتية توجه سؤالا محرجا لزوج أنغام خلال حفلها

وجهت معجبة كويتية، سؤالا محرجا، للموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، زوج المطربة المصرية، أنغام، خلال حفل الأخيرة الذي أحيته في الكويت.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للمعجبة وهي تسأل زوج أنغام أثناء جلوسسه بالحفل: ” لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟” فأجابها بالإيجاب، لترد عليه: “يا بختك فيها”.

وأحيت أنغام الحفل، السبت الماضي، ضمن احتفالات اليوم الوطني بالكويت.

وعلى الرغم من الشعبية التي تتمتع بها في الكويت، أصبحت أنغام، هي أكثر الفنانات العربيات غناء في المملكة العربية السعودية.‏

وتعليقا منها على منحها ذلك الوصف، وصفت أنغام نفسها بـ”المحظوظة”، وذلك خلال لقائها مع برنامج “عرب وود”، المذاع على فضائية “روتانا سينما”.

سبوتنيك

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