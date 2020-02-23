الصحة السودانية: لن يتم عزل كل القادمين من الصين بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، أنها لن تقوم بعزل كل القادمين من الصين، بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العزل يقتصر فقط، على المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية “سونا”، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول الدكتور بابكر المقبول، مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية، أنه “لا عزل للقادمين من الصين، إلا للحالات المشتبهة بمرض كورونا، بعد رصدها”.

وتابع: “هناك رقابة ورصد ومتابعة دقيقة لوزارة الصحة الاتحادية، للقادمين من الصين، لكن لا يوجد عزل لهم”، مشيرا إلى أن “ضخامة الأعداد، التي قدمت من الصين، التي تزيد عن 500 شخص”، بحسب ما ذكرته الوكالة السودانية.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس”كورونا” المستجد داخل البلاد بنهاية السبت، إلى 2442 شخصا والإصابات المؤكدة إلى 76936.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: “تلقت لجنة شؤون الصحة بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 76 ألفا و936 شخصا، وفي الوقت الحالي لدينا 51 ألفا و606 مريض، من بينهم 10 آلاف و968 شخصا في حالة صحية حرجة، وفارق الحياة 2442 شخصا جراء العدوى، وغادر المستشفيات 22 ألفا و 888 شخصا بعد شفائهم”​​​.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس “كورونا” المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.

سبوتنيك

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