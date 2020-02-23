ورشة تدريبية للأئمة والدعاة بمحلية الدندر

نظمت إدارة الإرشاد والتوجيه بمحلية الدندر ورشة تدريبية للأئمة والدعاة برعاية وزير التربية والتوجيه بولاية سنار، وخاطب الورشة الأستاذ الضو أحمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر؛ والذي أعرب عن شكره للقائمين بأمر الورشة ولمقدمي الأوراق، داعيا إلى الوسطية والابتعاد عن الغلو والتطرف والابتعاد عن بث الكراهية والتفرقة الدينية ، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يلعبه الدور الدعوي وسط المجتمعات في التأثير الكبير؛ خاصة في تناول القضايا في خطب الجمعة..

وناشد بضرورة توجيه رسائل تصب في نشر تعاليم الإسلام الفاضلة باتباع أساليب جاذبة بكل مايدور في الساحة من أحداث ، كما لفت الى ضرورة وصول الرسائل الدعوية للمناطق الريفية النائية.

فيما أكد الأستاذ مرتضى التيجاني مدير الإرشاد والتوجيه بولاية سنار أن هذه الورش تهدف إلى محاربة الغلو والتطرف بأن تسود الوسطية بين الأمة في المنابر الدعوية وأشار إلى أهمية الالتزام بالسمات الإسلامية الفاضلة والتمسك بالأخلاق الحميدة ، ووجه الدعاة إلى أهمية المواكبة للأحداث، وقال التيجاني إن الأزمات التي تشهدها البلاد هي ابتلاءت تحل بالدعاء والتضرع إلى الله ، وأكد أن مخرجات وتوصيات الورشة سوف تجد حظها من الاهتمام..

فيما تحدث ممثل الأئمة والدعاة الشيخ إسماعيل المحينة، وقال إن دورهم يتثمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علاوة على تأليف القلوب ووحدة الصف والكلمة بالإضافة إلى أن الداعي يجب أن يكون قدوة يحتذى به.

سونا

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