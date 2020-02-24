شاهد بالصورة .. أطفال يوقدون “ناراً” للتدفئة أثناء وقوفهم في صف الخبز يثيرون تعاطف مواقع التواصل

أثارت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لأطفال بمدينة مروي شمالي السودان، وهم يوقدون ناراً للتدفئة من زمهرير البرد، أثناء وقوفهم في ساعة متأخرة من الليل في صفوف الخبز، أثارت تعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، كما نقلت “السوداني الإلكترونية”

وعلق ملتقط الصورة ” الفنجري” قائلاً ” الصورة لاطفال في انتظار العيش في الفرن يوقدون النار من البرد اللهم احفظهم”.

ولاقت الصورة تعاطفاً واسعاً على منصات التواصل، في حين تساءل البعض أين اللجوء إلى الحلول البديلة في ظل هذه الأزمة، وخاصة تناول “الفطير والقراصة” التي اشتهرت بهما المنطقة بدلاً عن الخبز، تفاديا لمعاناة هؤلاء الصغار.

صحيفة الإنتباهة

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