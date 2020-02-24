إليسا تهاجم لبنان: “دولتنا وقحة.. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر”

هاجمت الفنانة إليسا الدولة اللبنانية، وطالبت بمنع رحلات السفر القادمة من إيران، بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران، وإصابة بعض اللبنانيين بالفيروس الجديد.

وكتبت إليسا تغريدة على تويتر قالت فيها: “دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشاء الله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك! بس دا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع!”.

وقالت: “ولما نحكي عن موضوع صحي بيعني الكل، بيطلعلنا مين ينتقد كأنو هوي مش معني أو المرض ما ممكن يصيبو. أيمتى رح نخلص من عقلية الغنم ونحكي بالمنطق وبالعلم وبالفهم؟ وين عايشين نحنا؟”.

وقالت: “ولما نحكي عن موضوع صحي بيعني الكل، بيطلعلنا مين ينتقد كأنو هوي مش معني أو المرض ما ممكن يصيبو. أيمتى رح نخلص من عقلية الغنم ونحكي بالمنطق وبالعلم وبالفهم؟ وين عايشين نحنا؟”.

يذكر أنه قد تسربت معلومات عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في لبنان، ما أدى لسيطرت حالة من الهلع على اللبنانيين، خوفًا من انتشار الفيروس الخطير، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء.

وكان خبر اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في لبنان، قد تسبب في حالة الخوف بين اللبنانيين، وطالب السياسي سمير جعجع في تغريدة له بمنع السفر إلى إيران والصين، خوفًا من انتشار الفيروس، وبالرغم من تأكيد وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن أن ليس هناك من داعٍ لذلك، وأنه لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا في لبنان، لكن المعلومات عن الفيروس في لبنان ظلت غائبة.

بوابة فيتو

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