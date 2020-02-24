شاهد بالصورة.. مواقع وصفحات عربية شهيرة تشيد بخطاط “سوداني” يكتب بالانجليزية وتصفه بالمتفوق على “الكيبورد”

تداولت مواقع وصفحات عربية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي دفتر لخطاط “سوداني” قام بكتابته باللغة الانجليزية.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين عن صفحة “ما لم تره من قبل” العربية الشهيرة والتي تنشط على فيسبوك ويتابعها الآلاف من الوطن العربي, فقد نشرت الصفحة دفتر السوداني وكتبت عليه (هل تصدق هذا الخط خط باليد خطاط سوداني يدهش مواقع التواصل بخط يده بالإنجليزية” متفوقاً على”الكيبورد”).

وقد حصل الصورة على إعجاب أكثر من 10 ألف زائر للصفحة, حيث أشاد الجمهور بخط السوداني وإمكانياته الكبيرة ومهاراته الواضحة في الكتابة بخط جميل وجذاب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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