أول تعليق لراغب علامة على قضية نانسي عجرم

اعتبر الفنان اللبناني راغب علامة تصرف زوج زميلته الفنانة نانسي عجرم، بقتل محمد موسى رد فعل طبيعي.

وقال علامة في مقابلة أجراها على قناة “العربية”، أنه متعاطف مع نانسي وزوجها، ومع أطفال القتيل، محمد موسى، لأن لا ذنب لهم في الحادث وسيكبرون ويعرفون أن والدهم قتل أمام أطفال آخرين أيضاً كان يريد الاعتداء عليهم. معتبراً أن تصرف زوج نانسي كان ردّ فعلٍ طبيعي نتيجة ما حدث.

وأضاف راغب علامة أنه بزمن كثرة مواقع التواصل الاجتماعي هناك فوضى عارمة و”انفلات” تشبه “التابلويد” حيث أن كل شخص وأيّاً كان يكتب ما يريد.

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لـ”محاولة سرقة”، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل الشاب محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

سبوتنيك

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