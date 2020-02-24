لوحة “موناليزا” من مكعبات روبيك تباع بقيمة 480 ألف يورو

بيعت لوحة الموناليزا لفنان الشارع إينفايدر مصنوعة من 330 مكعب روبيك ثلاثي الأبعاد في مزاد في باريس، يوم أمس الأحد، مقابل 480 ألف يورو.

ونشر دار المزادات “آرتيكوريال” في صفحته على تويتر:”تم بيع لوحة “روبيك موناليزا” (2005) في دار المزاد مقابل 520 ألف دولار أي حوالي (480 ألف يورو) أي أربعة أضعاف التكلفة المقدرة”.

وتخصص “آركوريال” مزادا كاملا للفن المعاصر تطرح فيه أعمالا لكبار فناني الشارع المعاصرين.

واشتهر “إينفايدر”، واسمه الحقيقي فرانك سلاما، بـ”غزوات” الشوارع التي أجراها في أكثر من 65 مدينة في 33 بلدا، حتى أنه استحدث تيارا فنيا يلخص أعماله باسم “الروبيكوبية”.

وكانت لوحة “روبيك موناليزا” أول قطعة من سلسلة من الأعمال تعيد تقديم أبرز اللوحات في تاريخ الفن، وهي بعنوان “روبيك ماستر بيسز”.

سبوتنيك

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