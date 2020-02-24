431 ألف سائق في دبي يستفيد من مبادرة تخفيض الغرامات المرورية

فوجئت امرأة إماراتية اليوم الاثنين، عندما اكتشفت أن مخالفاتها المرورية البالغة 150 ألف درهم قد تم إلغائها، كجزء من مبادرة تخفيض الغرامات المرورية لشرطة دبي.

كانت الإماراتية أميرة إسماعيل قد راكمت الغرامات على سيارتيها، ولم تتمكن من تجديد أوراق السيارتين لأكثر من عامين بسبب العبء الثقيل للغرامات المرورية، بحسب ما ذكرت صحيفة “الخليج تايمز”.

وأعلنت شرطة دبي اليوم الاثنين أن مبادرة الغرامات المرورية التي يمكن أن يحصل سائقو السيارات فيها على خصم يصل إلى 100% قد عادت، وبدأت المرحلة الثانية من المبادرة بمجرد انتهاء المرحلة الأولى في 6 شباط/ فبراير من هذا العام.

استفاد من مبادرة تخفيض غرامات المرور لشرطة دبي على مدار العام الماضي 557،430 من سائقي السيارات، بحسب قيادة شرطة دبي.

وأضافت الشرطة أنه تم إلغاء ضرائب بقيمة تصل إلى 549.970.930 درهم كانت مفروضة على سائقي السيارات الذين استفادوا من هذه المبادرة.

ويذكر أنه انخفضت الوفيات الناجمة عن حوادث المرور خلال الفترة بنسبة 16 في المائة، بينما انخفضت الإصابات البالغة بنسبة 38 في المائة، ومن بين المستفيدين، كان هناك 114،769 من الذكور و 444،661 من الإناث.

سبوتنيك

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