آخر تطورات قضية قتيل منزل نانسي عجرم

كشفت محامية أسرة محمد الموسى، القتيل المقتحم فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في لبنان، اليوم الاثنين، تطورات جديدة في القضية.

وقالت المحامية رهاب بيطار، عبر حسابها بموقع “تويتر”، إنه “تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن بحيث انجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته الى دائرة قاضي التحقيق”.

وكانت المحامية رهاب بيطار، غردت عبر حسابها على موقع “تويتر”، الخميس الماضي، إن لجنة الأطباء الشرعيين انتهت من إعادة معاينة جثة القتيل محمد الموسى، وأنها بصدد وضع تقريرها النهائي لتسليمه للقضاء اللبناني.

وأعلنت بيطار من قبل تقديمها طلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم، وذلك في فيلا نانسي عجرم مسرح الجريمة، مؤكدة أنها طعنت بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء.

وقالت “هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف إلى قاضي التحقيق تحت بند الادعاء عليهم أمام القضاء”.

وأوضحت “لقد تقدمنا إلى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادى الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة”.

شار أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، استجوب زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل الهاشم، المحامي كابي جرمانوس، وقرر بعدها القاضي منصور ترك الهاشم رهن التحقيق.

وكان الادعاء العام اللبناني قد أحال الهاشم على التحقيق، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ”محاولة سرقة”، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

ووفقا لما نقلته صحيفة “سبق” عن قناة “إل بي سي”، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.

يشار إلى أن نانسي عجرم، ستحيي حفلا في مصر يوم 28 فبراير/ شباط الجاري، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لجمهور نانسي عجرم على “إنستغرام”.

كما تحيي نانسي عجرم حفلا في جدة يوم 2 أبريل/ نيسان، إضافة إلى تصوير الحلقة الأخيرة من برنامج “ذا فويس كيدز”، وذلك يوم 7 مارس/ آذار المقبل.

سبوتنيك

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