النيابة تأمر بعدم تشريح جثة ابنة مسؤول توفيت غرقاً

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن تلقيها أمراً من النيابة بعدم تشريح جثة ابنة مسؤول بدرجة وزير دولة، كانت قد لقيت حتفها غرقاً بالنيل.

وأكد مدير إدارة هيئة الطب العدلي د. هشام محمد فقيري بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن أسرة الفتاة الراحلة رفضت تشريح الجثة بعد تسلمها من مشرحة الأكاديمي، وقال إن الأسرة فسرت رغبتها بعدم وجود شبهة جنائية صاحبت حيثيات الوفاة.

وشدد فقيري على أن هيئته دائماً تلتزم بأمر النيابة ولا تلتزم بأي أمر سواه، وأكد أن أسرة الراحلة تسلمت جثتها دون إجراء التشريح.

ونشرت وسائل إعلامية نبأ العثور على جثة فتاة بالنيل في ظروف غامضة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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