شقيقتا أحمد زكي تكشفان وصيته بعد بيع “رامي” لمقتنياته

استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “التاسعة”، على التليفزيون المصرى، منى وإيمان عطية جمعة شقيقتا الفنان الراحل أحمد زكى للتعليق على بيع مقتنيات الفنان الراحل.

وقالت “منى”: “أحمد زكى مكنش أخ ده كان أب، من ساعة ما شوفنا التقرير مش عارفين ننام، هل أحمد زكى يستحق ده؟”.

استضاف الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “التاسعة”، على التليفزيون المصرى، منى وإيمان عطية جمعة شقيقتا الفنان الراحل أحمد زكى للتعليق على بيع مقتنيات الفنان الراحل.

وتابعت: “دائما كان يقولي يا بنتي وكانت وصيته ليا علشان أنا الكبيرة، بعدم عمل لقاء صحفى ولا تعملوا كذا، لأن فيه حاجات بتبقى غير الحقيقة، وكان لازم أعمل بوصيته”.

وأكدت أن بيع مقتنياته من قِبل رامي الأخ غير الشقيق لـ”هيثم”، استدعى ظهورهما على الشاشة لإظهار الحقيقة، مضيفة: “مقتنيات أحمد زكى ملك الشعب المصرى كله، إزاى يتهان بها بالطريقة دى، وشريف ابنى قال لأشرف زكى، إحنا مش عايزين حاجة خالص غير مقتنيات أحمد زكي ولا تخص رامي في حاجة”.

كما أبدت إيمان عطية جمعة، الشقيقة الصغرى للفنان الراحل خلال اللقاء، تأثرها وحزنها على بيع مقتنيات أحمد زكي، وقالت: “مقتنيات أخونا مينفعش تترمى كده، أحمد زكى ميستحقش من البلد كده، ولا رامى مينفعش يعمل كده”.

وأشارت إلى أن والدتها ذهبت إلى المحامى، وتنازلت لهيثم أحمد زكى عن كل شيء.

واستطردت: “ما حدث لمقتنيات أحمد زكى وجعنا كتير، ومكناش مستنيين من رامى يعمل كده، وأخوه ميستحقش إنه يعمل في حاجة أبوه كده، هو جاى ياخد الفلوس والحاجة ويمشى، ومش مسامحين في حاجة أخونا يتعمل فيها كده”.

بوابة فيتو

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