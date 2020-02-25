بعد 8 تحاليل سليمة… امرأة صينية تتفاجأ بإصابتها بفيروس كورونا

أكدت صحيفة “هوانكيو شيباو” الصينية أنه تم تأكيد إصابة امرأة في مدينة سيتشوان في الصين، بعد أن أجريت اختبارات سلبية على الحمض النووي لديها 8 مرات، وكلها أثبتت أنها سليمة تماما من المرض.

وتبلغ السيدة تانغ من العمر 56 عامًا، وهي من مقاطعة أنيو، وتعمل منذ فترة طويلة كعاملة مطبخ في فندق في تشونغتشينغ، وبعد أن تم تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا عند أحد موظفي الفندق، أرسلت إدارتها طلبًا لفحص باقي عمال الفندق في 2 شباط/ فبراير الحالي، وتم تطبيق الحجر الصحي على جميع الموظفين وكانت تانغ واحدة منهم، وأخذت عينات من جهازها التنفسي 8 مرات، ونفذت اختبارات لجان الفحص الطبي لتحديد وجود المرض بواسطة الحمض النووي، وكل النتائج كانت سلبية.

ولكن تم تشخيص حالتها على أنها مصابة بفيروس كورونا يوم أمس الاثنين 24 شباط/ فبراير، على أساس التحاليل المخبرية والأعراض السريرية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، ارتفاع عدد الوفيات في الصين نتيجة الإصابة بالفيروس حتى نهاية أمس الأحد إلى 2592 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالمرض، الذي بدأ في الانتشار في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 2619 حالة وفاة.

وزادت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الصين بمقدار 409 حالات، من بينهم 398 حالة إصابة في مقاطعة هوبي، ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الصين 77150 حالة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 79356 حالة.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنه تم شفاء 24734 شخصًا من الإصابة بالمرض، وغادروا مستشفيات العلاج.

سبوتنيك

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