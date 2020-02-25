شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تتعرض للتحرش من أبناء جلدتها خلال إحيائها حفل بالسعودية وفتاة توبخ المتحرش (عيب انت مواطن سوداني)

تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار غضب متابعي الصفحات الناشرة له أمس الاثنين.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فإن الفيديو الذي أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا السودانية تم تصويره عقب حفل أحيته مطربة سودانية بالمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

وأظهر المقطع شباب سودانيون يقفون مع المطربة من أجل التقاط صور تذكارية معها عبر كاميرا هواتفهم المحمولة, وفي هذه الأثناء ظهر شاب من خلف المطربة ولامس جسدها وهو يهمس لها في أذنها, الأمر الذي وصفه متداولوا المقطع بالتحرش الواضح.

https://web.facebook.com/sudanallvideo/videos/498670934158463/

ووفقاً لما نقلت محررة موقع النيلين فقد قام شاب وفتاة لم يظهرهم التصوير بتوبيخ الشاب المتحرش, حيث وبخته الفتاة قائلة (عيب انت مواطن سوداني).

متابعوا المقطع وصفوا الحادثة بالفضيحة وطالبوا الجهات المسؤولة بضرورة التدخل لحل التفلتات التي تشهدها الحفلات السودانية بالخارج.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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