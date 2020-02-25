ولي عهد أبو ظبي: مستمرون في تقديم مختلف أشكال الدعم للصين لمواجهة كورونا

أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، استمرار دولة الإمارات العربية في دعم الصين لمواجهة فيروس كورونا الذي أودى بحياة المئات في البلد الآسيوي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس الصيني شي جين بينغ لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بحسب ما كشف عنه ابن زايد في تغريدة عبر “تويتر”.

وأضاف: “أكدت تضامن الإمارات مع الصين في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرارها في تقديم مختلف أشكال الدعم لمكافحة الفيروس”.

وأعلنت سلطات الصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، وفاة 71 حالة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى جانب إصابة 508 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الإصابات الإجمالي في الصين إلى 77.6 ألف حالة.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، جميع الدول بالاستعداد لـ”جائحة عالمية” محتملة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

​وفي حين تشير المنظمة إلى تباطؤ الإصابات الجديدة في الصين، بدأ الفيروس في الانتشار في أجزاء أخرى من العالم، حيث ظهر الأسبوع الماضي في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا التي تتسارع بها معدلات الإصابة.

سبوتنيك

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