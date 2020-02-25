أبشر يفتتح معرض دواجن السودان بمعرض الخرطوم الدولي

افتتح وزير الثروة الحيوانية والسمكية، دكتور علم الدين عبد الله أبشر، اليوم بأرض المعارض ببري معرض دواجن السودان في دورته الـ11 والذي يستمر حتى 27 من فبراير الجاري بمشاركة 27 دولة إضافة لمشاركة القطاع العام والخاص بالبلاد.

وأكد الوزير لدى مخاطبته حفل الافتتاح على الدور الذي تلعبه صناعة المعارض في تطوير الإنتاج والنمو الاقتصادي من خلال التسويق والترويج الجيد وجذب الاستثمارات ونقل وتوطين تجارب الدول المتقدمة في إنتاج الدواجن والربط بين المنتجين والمصنعين والموردين لمعدات صناعة الدواجن.

وأوضح الوزير أن الوزارة ترتكز في خططها وسياساتها علي تطوير قطاع الدواجن وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في هذا القطاع لزيادة الإنتاج بجانب ارتفاع معدل استهلاك الفرد من منتجات الدواجن وصولا للمعدلات العالمية.

وتعهد أبشر بدعم صناعة الدواجن وتذليل الصعاب التي تواجهها، مشيرا إلى أن السودان تتوفر فيه كل مقومات ومدخلات الإنتاج من الموارد الطبيعية من مياه وأرض، مؤكدا أهمية الاستفادة من انفتاح السودان على العالم الخارجي بنقل التقانات الحديثة المتطورة وزيادة الإنتاج للاكتفاء ذاتيا والتصدير للخارج .

من جهته أوضح المهندس أسامة مصطفى، مدير شركة إكسبو تيم للخدمات المحدودة، المنظمة للمعرض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك ولأول مرة بالمعرض بـ 4 شركات وهي إشارة لبشريات برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إضافة لشركات أجنبية مثل الدنمارك وألمانيا وإيطاليا، بجانب إثيوبيا ومصر.

وأضاف أسامة أن من فعاليات المعرض إقامة منتدى الدواجن الذي يضم كل أصحاب المصلحة في قطاع الدواجن من القطاع العام والخاص تحت رعاية وزارة الثروة الحيوانية .

وقال إنه من خلال شعار المعرض: (إنتاج للتصدير)، نفجر الطاقات الكامنة للشباب السوداني عبر طرح الجمعيات التعاونية العملاقة.

وأشاد أسامة بالبنك الزراعي وشركة كورال المحدودة ووزارة الثروة الحيوانية والمشاركين وكل من دعم هذا المعرض.

من جهته أكد الأستاذ ياسر مشهور، ممثل الشركات المشاركة، أن معظم الشركات كان لها دور في نقل التقانات والمساعدة في توطين صناعة الدواجن بالسودان، مشيرا إلى أن السودان يعتبر قبلة للمستثمرين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني.

سونا

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