إيطاليا… ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 حالة و374 إصابة

ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 12 حالة، فيما وصلت الإصابات إلى 374.

ونقلت وكالة “أنسا” الإيطالية أن عدد وفيات كورونا ارتفع إلى 12، مشيرة إلى أن الضحية الأخيرة هو رجل يبلغ من العمر 70 عامًا من إقليم إميليا رومانيا، وكان يعاني من أمراض سابقة خطيرة.

وأضافت الوكالة أن أربعة قاصرين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في إقليم لومباردي، وهم طفلة عمرها 4 سنوات، وطفلان في العاشرة من العمر، وصبي يبلغ من العمر 15 عامًا.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، الاثنين الماضي، جميع الدول بالاستعداد لـ”جائحة عالمية” محتملة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

​وفي حين تشير المنظمة إلى تباطؤ الإصابات الجديدة في الصين، بدأ الفيروس في الانتشار في أجزاء أخرى من العالم، حيث ظهر الأسبوع الماضي في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا التي تتسارع فيها معدلات الإصابة.

وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي أمس إن “على البلدان بذل كل ما في وسعها للاستعداد لجائحة محتملة”، رغم أن المنظمة لا تعتبر أنه تم الوصول إلى هذه النقطة بعد.

سبوتنيك

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