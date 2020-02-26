لأول مرة.. الأربعاء إصابات كورونا خارج الصين أكثر من داخلها

كشفت منظمة الصحة العالمية أن الأربعاء هو أول يوم تسجل فيه دول العالم إصابات بفيروس كورونا أكثر مما سجلته الصين من إصابات جديدة هذا اليوم، وذلك منذ انتشار الفيروس، في ديسمبر / كانون الأول الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غبريسوس، في تغريدة على تويتر، إن الوضع اليوم حول فيروس كورونا: لأول مرة يسجل حالات جديدة في دول خارج الصين أكثر مما سجلته الصين لهذا اليوم.

وحسب التقرير اليومي للمنظمة، فإن الصين سجلت اليوم 412 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، فيما بلغت الحالات خارج الصين 459.

الأناضول

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