بعد تعليق العمرة .. ما موقف المعتمرين الحاجزين في شهر رجب وهل يستردون أموالهم؟

كشف عادل هيكل، عضو غرفة شركات السياحة، أمين غرفة الدلتا، مصير المعتمرين الحاجزين في عمرة رجب، بعد تعليق المملكة العربية السعودية للعمرة خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح «هيكل» أن التأشيرات التي حصل عليها الحاجزون ستظل سارية حتى وإن انتهى تاريخها، على أن يتم تجديدها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن تذاكر الطيران سيتم إلغاؤها على أن يتم تحديد حجز جديد بموعد السفر الجديد، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على حجز الفنادق الذي سيتم إلغاؤه وتأكيد حجز جديد.

ولفت إلى أن هناك رحلتين يومي 3 و5 مارس المقبلين لم يتم تحديد مصيرهما حتى الآن.

وأكد أن تعليق العمر ليس إلغاء للموسم، لكنه مجرد إجراء احترازي منعا لتفشي فيروس كورونا، مشددا على استحالة استعادة أموال الحجز لأنها ذهبت إلى شركات الطيران والسكن في الفنادق أو الشقق والتأشيرة، لكن سيتم تدارك كل ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المصري اليوم

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