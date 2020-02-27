تحليل بالصور: حمدوك يظهر التلقائية والبساطة لكن الضحكة المنفتحة لا مكان لها في السياسة

تحليل لغة الجسد

البرهان في كامل قوته الوقوف بقامة منتصبة يؤكد الاعتداد بالنفس والمحاذاة تقضي بالندية ،

استخدم بذكاء قبضة اليد اليمنى التي تعطي الافضلية والتحكم

الزي المدني رغم الرتبة العسكرية لارسال رسالة احترام المدنية ،،

البدلة ممتازة مناسبة والازرار مغلقة وهذا هو الصحيح ؛ بعكس الألماني الذي فك زرار واحد وهذا خطا لانه في حالة السير الجاكت يفك زرارة فقط و عند الجلوس تفك الاثنين وعند الوقوف والتصوير تغلق زري البدلة سويا.

اغلاق الفم مع ابتسامة السياسيين الباهتة لاضفاء الاعتداد بالذات

يدل هذا على وجود تخطيط بروتوكولي ممتاز من المراسم واداء تطبيقي جيد

بقبض كف البرهان اليسرى ووضعها مخاذاة جانب الفخذ الايسر وهي شعار عسكري عند الوقوف امام قائدك وهذا انطباع خضوع للآخر خاطيء هنا



#حمدوك يظهر التلقائية والبساطة لكن الضحكة المنفتحة لا مكان لها في السياسة

ما كان يجب ان يتاخر عن الألماني في السير لان ذلك يعطي انطباع بالتبعية الا اذا كان ذلك مقصودا ؛

البدلة مناسبة في الحجم ويبدو انه قد اختار البنطال بعناية هذه المرة ، لكن الجاكيت مفكوك الازرار وهذا خطا فلا يجوز دبلوماسيا السير مجنحا وهذا خطا متكرر من حمدوك ،

لاحظ الالماني نفذ المظهر الدبلوماسي في المشي فتح زر واحد

الكفان لحمدوك مقبوضان وهذا انطباع تحفظي انغلاقي او شعور ب ال..

الالماني فتح كفيه وهذا استعداد لتقديم الود لحمدوك في المشي.

حمدوك يضحك لكن ينظر للامام مما يعطي انطباع عدم الاندلاق الشديد للآخر لكن هذا يتناقض مع السير متاخرا عنه ؛

الالماني ينظر بميلان للايسر قليلا ويميل نحو حمدوك محاولة للتودد مع اظهار السيطرة

#الخلاصة :

البرهان قنطر الالماني

وعلى حمدوك ان يحرز هدفا

محمد هاشم الحكيم

خبير لغة الجسد

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