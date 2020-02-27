عانت من ورم… شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل الجراحة التي خضعت لها

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن تطورات حالتها الصحية عقب خضوعها مؤخرا لجراحة في البطن.

وقالت شيرين لبرنامج “The Insider بالعربي”، إنها تعرضت للإصابة بورم ليفي كبير الحجم على الرحم، مما ‏اضطرها لإزالته جراحيا بسبب كبر حجمه.

وأوضحت شيرين أنها تتناول أدوية تحبس الماء في الجسم، ولهذا زاد وزنها مؤخرا بشكل ملحوظ.

وكانت زيادة وزن شيرين قد أثارت حالة من الجدل حول ما إذا كانت حامل من زوجها الفنان حسام حبيب، قبل أن تظهر خلال إحدى حفلاتها وهي تغني على مقعد.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب ما زالت غائبة عن الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت إغلاق كافة ‏حساباتها.

سبوتنيك

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