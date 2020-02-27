شيرين عبد الوهاب تعتذر عن الكلمة التي أغضبت جمهورها في السعودية

اعتذرت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن الكلمة التي صدرت منها، خلال حفل غنائي أحيته في المملكة العربية السعودية.

وأكدت في حوارها مع برنامج “ذا إنسايدر”، المذاع على فضائية دبي، أنها عندما رددت كلمة “عوانس” شعرت أنها “ذبحت نفسها”، بحسب تعبيرها.

وقالت: “عندما قلت كلمة عوانس وأعضبت الناس، أنا ذبحت نفسي، مش من حقي مهما عليت ومهما كنت فنانة كبيرة، إني أجرح حد أو أي فئة خلقها ربنا على وجه الأرض”.

وتابعت: “مثلما لا أحب أن يأذيني أحد بالكلام، فإنه لا يجوز أن أسبب أذى لأحد بالكلام”.

وجاءت تصريحات شيرين عبد الوهاب، على هامش إحيائها حفلا غنائيا في إمارة الفجيرة الخليجية.

وكانت شيرين وصفت منتقداتها في الحفل الذي أحيته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن “موسم الرياض”، بـ”العوانس”، وذلك بعد الهجوم عليها بسبب تصريحات سابقة لها في حفل آخر بالسعودية، قالت فيها إن السيدات يجب أن يطعن الرجال، لأن “ملهمش غيرهم”، بحسب تعبيرها.

وأوضحت الفنانة المصرية، في لقاء تلفزيوني سابق، أجري معها في شهر ديسمبر/ كانون الأول، أنها وصفت منتقداتها بـ”العوانس” في السعودية، ردا منها على تدشينهن لهاشتاغ يحمل اسم “#اخرسي_يا_شيرين”، على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تصريحاتها لبرنامج “عرب وود”، المذاع على فضائية “روتانا سينما”.

وقالت: “أعترف أن ردي كان يحمل قسوة، ولكن هذا بسبب أنني جرحت، أنا لا يقال لي اخرسي”.

سبوتنيك

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