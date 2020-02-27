جامعة الأزهري تقيم ندوة (كرونا.. المواجهة والتحديات)

في إطار الانتشار العالمي لفايروس كورونا أقامت كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الزعيم الأزهري اليوم ندوة بعنوان فايروس كورونا المواجهة والتحديات ، وتأتي الندوة تزامنا مع الاهتمام العالمي بالفايروس وكيفية مواجهته.

درجت الكلية على تنظيم مثل هذه الفعاليات لمواكبة القضايا العالمية الحساسة بمجال الطب وجاءت الندوة تعريفا للفايروس بمراحله المختلفة وتطوره حيث أنها مجموعة من الفايروسات تصيب أو تؤثر على الجهاز التنفسي للإنسان وبعض الحيوانات وتم التعرف عليه لأول مرة في عام 1937 وظهر في الدواجن ، ليتطور بعد ذلك ويظهر بصورة أكثر شراسة في نهاية عام 2020 وأطلق عليه ( sars co. v2).

ومن هذا المنطلق ناشدت الندوة بأهمية تسليط الضوء على السياسات والاحترازات والمتابعات التي تتخذها وزارة الصحة لدرء الوباء ومواجهته.

سونا

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