حمدوك:خيارنا النجاح أو النجاح

قالت ألمانيا إنها ستعمل مع مجموعة أصدقاء السودان لإزالة العوائق أمام تعاون المؤسسات المالية الدولية مع السودان ورفع اسمه من القوائم التي تمنع الشركات الألمانية التعاون معه، وكشفت عن تحديات كبيرة أمام السودان، ونصحت بعدم وعد الشعب السوداني بأن هناك حلولا سهلة.

ودعا الرئيس الألماني فرانك فالتر في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك أمس المجتمع الدولي لتمكين السودان من الوصول لمؤسسات التمويل الدولية، وقال أن المسؤولين القائمين على أمر إدارة البلاد حاليا ليسوا مسؤولين عن مشاكل النظام السابق ويجب التغلب على ذلك، وألا” يحمل الشعب السوداني وحكومته هذه المشاكل”، مؤكداً وجود فرصة تاريخية للسودان وقال “نحن مهتمون بإنجاح هذه الفرصة لحياة ورخاء أفضل للسودان” ونوه لإمكانية استئناف الشركات الألمانية أنشطتها الاستثمارية في السودان واستعدادهم لتنفيذ الاتفاق بين وزارة التعاون التنموي الألمانية والسودان بتوفير (80) مليون يورو لدعم التدريب المهني وتوفير آفاق وفرص عمل للشباب، وقال إنه يجب أن نتصرف بسرعة لضمان وصول السودان لمؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن ضرورة فتح الطريق أمام القروض، مشدداً على أنه لا يوجد طريق آخر بخلاف إشراك مؤسسات التمويل الدولية وحصول السودان على قروض.

في السياق قال رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك أن السودان غني ولا يحتاج إلى هبات بل إلى شركاء جادين، وشدد على أن الثورة محمية بـ” الثوار والكندكات”، وأمن على أهمية هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، وقال إنها تناقش مع الحركات المسلحة ضمن ترتيبات السلام، مؤكداً أن خياراتهم هي النجاح فقط للعبور.

السوداني

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