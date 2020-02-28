نعمة الباقر تفوز بجائزة أفضل صحفي تلفزيوني ببريطانيا

واصلت الصحفية السودانية البريطانية نعمة الباقر مراسلة سي إن إن الدولية البارزة ، نعمة الباقر ، حصدها للجوائز العالمية بالحصول على جائزة أفضل صحافي تلفزيوني للعام 2019م في بريطانيا التي تمنحنها جمعية التلفزيون الملكي وهي أول صحفية من أصول إفريقية تفوز بهذه الجائزة الرفيعة.

وتم تسليم نعمة الجائزة أمس الأربعاء فى فندق هيلتون بلندن بحضور والدتها ابتسام عفان و أسرتها وشقيقتها الصغري يسرا الباقر التي تعمل الآن بالقناة الرابعة البريطانية ،وكانت ضمن أبرز المرشحين لجائزة أفضل صحفية شابة ببريطانيا التى تمنحها ذات الجمعية.

وحصلت نعمة الباقر على الجائزة لتغطيتها المتميزة لحرب اليمن ونقل الأسلحة أمريكية الصنع إلى الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وغيرها من الميليشيات المتشددة في اليمن وتغطيتها لوقائع الثورة السودانية التي أطاحت بنظام البشير، وأشادت لجنة الجائزة بالتحقيقات المتعمقة التي أجرتها نعمة خلال العام 2019م.

وحصلت نعمة على عدد من الجوائز العالمية وقد تم تكريمها بجائزة DuPoint ، وجائزة Polk في عام 2017 ، والمركز الدولي للصحفيين 2018 وجائزة التميز في الإبلاغ الدولي وجائزة IWMF Courage in Journalism لعام 2018 في أكتوبر. في يونيو 2019م ، كرم نادي لوس أنجلوس برس Elbagir بجائزة دانييل بيرل لعام 2019م للشجاعة والنزاهة في الصحافة.

تورد (السوداني) أن نعمة الباقر هي خريجة مدرسة صحيفة الخرطوم وناشرها والدها القطب الاتحادي د. الباقر أحمد عبد الله، ومديرها العام الأستاذة ابتسام عفان، تتلمذت على يد الراحل الأستاذ فضل الله محمد، ومن ثم انتقلت للعمل بوكالة روتيرز ومن ثم القناة الرابعة البريطانية وأخيراً في شبكة سي إن إن وتعتبر من كبار المراسلين بالقناة.

السوداني

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