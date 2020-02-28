الزي التقليدي في المغرب بين التراث والحداثة والمنافسة العالمية

يشكل الزي المغربي أهمية كبيرة من الناحية التراثية، خاصة في ظل تنوعه عبر القرون الماضية بين الأمازيغية الأندلسية والإسلامية.

قبل العام 2000 تراجع الزي المغربي بصورة ملحوظة في ظل سيطرة الأزياء الحديثة على معظم العالم العربي، الذي كان يتمثل بالملابس التقليدية في إطار الحفاظ على الهوية، وهو ما دفع بعض المصممين لإعادة الزي التقليدي إلى الواجهة مرة أخرى بتصميمات عالمية تحمل العراقة والتراث والحداثة في آن واحد.

في البداية تقول المصممة المغربية سميرة حدوشي، إن القفطان هو المسمى العام للزي المغربي، والذي يتضمن “التقشيطة”، والجلباب المغربي.

اختلاف الزي في القرون القديمة

وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أنه في القرن الثامن عشر وما قبله، كان الزي التقليدي يختلف من قبيلة لأخرى، وأن كل منطقة كان يميزها زي مختلف عن المناطق التي تتواجد فيها قبائل أخرى.

وتتابع أنه مع بداية القرن التاسع عشر أصبح الزي المغربي متقاربا إلى درجة كبيرة، وأن ما يميز منطقة عن الأخرى هو العمل اليدوي وفن التطريز لا شكل الجلباب.

إعادة الزي المغربي للواجهة

وأشارت إلى أنه حتى العام 2000، كان الأمر يقتصر على الخياط والخياطة في صناعة الزي التقليدي، إلا أنه بعد هذا التاريخ بدأ المصممون في تصميم الزي المغربي بدرجة عالية من الحرفية، وهو ما دفع بالزي المغربي نحو العالمية، وكانت حدوشي من الأوائل الذين كان لهم الدور الأبرز في تواجد الزي المغربي في المهرجانات العالمية.

وأوضحت حدوشي أن عمليات التطريز التي أدخلت على القفطان المغربي تكون حسب الموضوع، وكذلك أحدث صيحات الموضة، حيث تعمل في العام 2020 على القصات الآسيوية باعتبارها أحدث صيحات الموضة.

تدخل في صناعة القفطان خيوط الذهب وعمليات التطريز التراثية التي تحافظ على شكل الزي المغربي في أحدث التصميمات العالمية، ولا يقتصر على شكله المتوارث القديم مثل الزي التقليدي القديم كما في الدول العربية الأخرى.

تؤكد حدوشي أن الإقبال على الزي التقليدي في المغرب والعالم زاد في الفترة الأخيرة، على عكس التراجع الذي حدث في بعض الدول.

سبوتنيك

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