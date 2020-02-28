استعدادات لتنفيذ خطة “الخبز التجاري”

شُكلت لجنة تسيير شعبة المخابز برئاسة عبدالرؤوف مصطفى طالب الله، وتم اختيار هشام أحمد عبدالرحمن وعبدالمؤمن عثمان خوجلي نواباً للرئيس، واختيار إسماعيل عبدالله أبكر أميناً عاماً، والتجاني الهادي عبد السلام أميناً للمال.

وقال رئيس لجنة التسيير عبدالرؤوف مصطفى، في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن اللجنة مارست مهامها فور تعيينها، وابتدرت نشاطها بالطواف على محليات ولاية الخرطوم والاجتماع بالمديرين التنفيذيين بحضور ممثلين للجان المقاومة والخدمات بالأحياء بغرض وضع الرؤى، وذلك لتنفيذ خطط المعالجة السريعة وأهمها تنفيذ خطة إنتاج الخبز التجاري للاستخدامات التجارية لتخفيف الضغط، على المخابز في الأحياء، وتوفير جهد وطاقة المواطنين، وداعياً جميع أصحاب المخابز والذين يمثلون عماد هذه الخطة بمضاعفة جهودهم لانجاحها بتعاون الجميع.

وأشاد عبدالرؤوف، بجميع لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة بالأحياء والمحليات والولاية ولجنة الميدان لتفهمهم وتعاونهم ومساندتهم لإنجاح، تلك التجربة بالإضافة إلى الإشادة بالدور المسؤول لاتحاد عام أصحاب العمل الذي تبنى المبادرة لتجاوز وحل الأزمة، وأضاف: شرعت اللجنة في تكوين لجان فرعية بكل من الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان، لمتابعة خطط إمداد المخابز بالدقيق والمحروقات وعملية الحصر والمتابعة وتذليل العقبات التي تعترض أداء المهام المطلوبة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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