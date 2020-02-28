بعد زيارة استغرقت يومين..شتاينماير يغادر لبلاده

توجّه رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير إلى بلاده اليوم”الجمعة” بعد زيارة للسودان استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثاتٍ مع رئيسي مجلس السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقبل مغادرة الرئيس الألماني البلاد اليوم، سجّل زيارة إلى مركز التحكّم للكهرباء القومية بضاحية سوبا جنوب الخرطوم،

وتفتح الزيارة أمام تطوير المركز والتعامل مع الشركات الأوروبية عامة والألمانية بصورةٍ خاصة.

وقالت وكالة السودان للأنباء”سونا” إنّ الزيارة شهدت تفاهماتٍ مع الجانب الألماني في المجال ستظهر نتائجها في المرحلة القادمة.

وكان في وداع الرئيس الألماني بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور صديق تاور كافي وعدد من الوزراء وأعضاء السفارة الألمانية.

باج نيوز

شارك الموضوع :



