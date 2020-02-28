جنوب السودان تطالب اللاجئين بالعودة إلى “جوبا”

طالبت حكومة دولة جنوب السودان، اللاجئين في دول الجوار والمهجر، بالعودة إلى جوبا، متعهدة بتقديم جميع أنواع الدعم لإعادة توطينهم.وعقدت رئاسة الجمهورية في جنوب السودان بتكوينها الجديد، اجتماعها الافتتاحي الأول، والذي ترأسه الرئيس “كير” في العاصمة جوبا، بعد خمسة أيام فقط من حل الحكومة السابقة.وفي بيان بعد الاجتماع الأول، دعت حكومة الجنوب المواطنين في مواقع الأمم المتحدة، إلى الخروج وإلى عودة اللاجئين في البلدان المجاورة إلى ديارهم وإعادة توطينهم.وقالت الحكومة إنها ستبذل قصارى جهدها لضمان دعمهم وإعادة توطينهم في مناطقهم، ودعت حكومة الوحدة الجديدة إلى الصلح بين جميع أبناء شعب جنوب السودان، قائلة إن الرئيس وجميع نوابه سامحوا بعضهم البعض.وذكرت الرئاسة أنها ناقشت الوضع الأمني في ولاية جونقلي ومنطقة بيبور الكبرى، حيث يستمر القتال بين المجتمعات، ونددت الرئاسة بالعنف الذي يجري في المنطقة، وأشارت الرئاسة إلى أن هناك لجاناً من جميع الجهات تعمل على تخصيص الوزارات وسيتم الإعلان عن مجلس الوزراء فور انتهاء اللجان من المهمة، ودعا الرئيس ونوابه الخمسة مجموعة تحالف حركات المعارضة لجنوب السودان، للانضمام إلى عملية السلام.

ودعا أعضاء مجموعة المعارضة الرافضة لاتفاق السلام المنشط، الحكومة الجديدة لإجراء محادثات بناءة معهم لتحقيق سلام مستدام في البلاد.

صحيفة المجهر

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