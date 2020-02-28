ألمانيا تعيد تأهيل قطاع الكهرباء في السودان

كشف مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء “سليم محمد محجوب” أن ألمانيا ستقوم بإعادة تأهيل كامل لمركز التحكم الرئيسي الخاص بشبكة كهرباء السودان.وأوضح “محجوب” بحسب “سكاي نيوز عربية” أمس (الخميس)، أن نقص الإمداد الكهربائي في السودان يصل إلى (60%)، وأن القطاع السكني يستحوذ على (80%) من الإمدادات المتوفرة، بينما تذهب النسبة الباقية إلى القطاعات الأخرى، مثل القطاع الصناعي.وتأتي هذه الخطوة بوصفها واحدة من أبرز النتائج الاقتصادية للزيارة التي يقوم بها الرئيس الألماني “فرانك فالتر شتاينماير” للعاصمة الخرطوم، (الخميس)، على رأس وفد يضم عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء الألمان. وقال “محجوب” إن السودان أجرى كافة التجارب اللازمة لإكمال عملية الربط الكهربائي مع مصر، التي ستوفر للسودان نحو (50) ميقاواط سنوياً، مشيراً إلى جهود كبيرة تبذل من أجل تعزيز الربط الكهربائي مع إثيوبيا.وتوقع “محجوب” أن يستفيد قطاع الكهرباء في السودان من الانفتاح الحالي في علاقات السودان الخارجية بعد انقطاع استمر قرابة (3) عقود.

صحيفة المجهر

شارك الموضوع :



