البحرين تعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا إحداهما سعودية

أعلنت وزارة الصحة بالبحرين، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما سعودية ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 38 شخصا.

ووفقا لوكالة “رويترز”، نقلا عن بيان الوزارة: “إن الحالة الثانية هي مواطنة بحرينية، وإن الاثنتين جاءتا من إيران في رحلتين جويتين غير مباشرتين”.

وأكدت الوزارة البحرينية، في وقت سابق، أن جميع الحالات المصابة مستقرة، وتخضع للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

ومن جانبه قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للصحفيين في جنيف، اليوم إن مخاطر انتشار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن “على المستوى العالمي”.

الجدير بالذكر أن إيران هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي سجلت وفيات ناجمة عن فيروس كورونا رغم وجود إصابات في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وكان وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا غير عادي، في وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، حول فيروس “كورونا” المستجد، والذي قرروا فيه تنسيق جهودهم لمواجهة الوباء التاجي.

سبوتنيك

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