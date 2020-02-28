بدء محاكمة ضابط ونظامي قتلا مواطناً بالرصاص للاشتباه في سيارته

تنظر المحكمة الخاصة بجهاز الأمن والمخابرات في قضية ضابط وفرد يواجهان تهمة قتل مواطن بمنطقة الخوي رمياً بالرصاص.وذلك بعد أن فرغت شرطة الخوي من التحريات مع المتهمين اللذين تم القبض عليهما لقتلهما مواطناً بطلق ناري حيث رفض الانصياع لأوامرهما بالتوقف. وحسب قضية الاتهام أن المتهمين كانا قد اشتبها في الضحية أثناء سيره في الشارع العام وطلبا منه الوقوف والترجل عن العربة بيد أن الأخير رفض الاستجابة وواصل سيره مما دفع المتهمين إلى إطلاق النار عليه مما أسقطه قتيلاً وتابعت الشرطة إجراءات البلاغ .

صحيفة المجهر

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