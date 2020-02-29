صياد يعثر على حقيبة سوداء تطفو على الماء .. وعندما فتحتها الشرطة كانت المفاجأة !

شهدت تايلاند جريمة قتل بشعة راح ضحيتها زوجين صينيين، كانا في رحلة سياحية ، بعدما عثر على جثة أحدهما داخل حقيبة سفر في أحد الأنهار .

ووفقا لما نشرته صحيفة “الديلي ميل ” البريطانية فقد كشفت الشرطة تفاصيل الجريمة المروعة ، حيث قام القتلة بوضع الزوجين في حقيبتي سفر أحياء بعد تقييدهما ثم ألقوا بهم في نهر ،وتم العثور على جثة الزوج وانغ جون (30 عامًا)، بعدما لاحظ صياد في نهر بينغ، وسط تايلاند، حقيبة سوداء تطفو على الماء،وقالت الشرطة إن غوّاصيها يواصلون البحث عن زوجة الرجل تشو بينغ (28 عامًا)، التي يعتقد أنها أُلقيت أيضًا في النهر بنفس الطريقة.

ووصل الزوجان إلى تايلاند في وقت سابق من فبراير الجاري مع مجموعة من السياح الصينيين، لكنهما فضّلا البقاء، فيما عاد الآخرون إلى بلادهم.

وذكر ضابط في الشرطة أنه تم فتح تحقيق في الجريمة، وإعداد مذكرات توقيف،وبحسب شهود عيان، فقد سمعوا أصوات سقوط ما وصفوها بأشياء ثقيلة في النهر وتعتقد الشرطة أن 4 أشخاص على الأقل متورطون في جريمتَي القتل،وخلص تشريح جثة الزوج إلى أنه توفي بسبب الغرق، لكنه كان على قيد الحياة عندما وُضع في الحقيبة.

صحيفة المرصد

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