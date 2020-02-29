بالفيديو .. شابان يعلنان زواجهما في الجزائر ويوثقان زفافهما بمقطع فيديو على “فيس بوك” !

أعلن شابان في الجزائر عن زواجهما عبر مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأثار موجة من الغضب بين المتابعين وشكك بعضهم في صحة الواقعة ،حتى أقرت مديرية أمن ولاية تبسة شرق الجزائر ، بصحتها وأعلنت توقيف الشابين .

ووفقا لما نشرته صحيفة النهار الجزائرية ، فقد وجهت السلطات للشابين (21 و26 عاما) اللذين أقاما حفل زفاف داخل منزل صديقهما، تهمة “الاستهزاء بالمعلوم من الدين، وارتكاب الشذوذ الجنسي بصفة علنية، وحيازة وعرض صور مخلة بالحياء”، كما ضبطت مصالح الأمن حبوبا مهلوسة كانت بحوزة أحد الموقوفين.

فيما تم إيداع الشابين في الحبس المؤقت والرقابة القضائية على صاحب المنزل بقرار من قاضي التحقيق ، الذي وجه أيضا تهمة “استعمال لقب متصل بمهنة قانونية”، كون أحد المتهمين ارتدى زي محام.

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صحيفة المرصد

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