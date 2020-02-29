أول تعليق للصحة العالمية على “مخاوف كويتية” من تعتيم على تفشي كورونا في مصر

علق الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الكويت، على ما ردده نائبان في مجلس الأمة الكويتي، بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، وسط تعتيم إعلامي.

ونفى الدكتور إبراهيم الزيق في تصريحات لصحيفة “الجريدة” تفشي الفيروس في مصر، مشددا على أنه “لا مخاوف من عودة المدرسين أو غيرهم إلى الكويت بعد انقضاء الإجازة”.

وكان نائب مجلس الأمة محمد براك المطير، طالب وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، بالتحقق من صحة انتشار فيروس كورونا في مصر، ووقف الرحلات الجوية إن استدعى الأمر ذلك.

وقال النائب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر يوم الأربعاء “تواصلت مع وزير الصحة وأبلغته بأن هناك أنباء وأخبار عن انتشار الكورونا بشكل كبير في مصر مع تعتيم إعلامي”.

وأضاف “وحاليا كثير من المقيمين المصريين سيرجعون إلى الكويت للالتحاق بعملهم بعد العطلة.. ومنهم مدرسين.. طلبت منه التحقق من هذا الانتشار حتى إن استدعى الأمر وقف الرحلات الجوية”.

كما قال النائب عبدالكريم الكندري “شفافية مصر بالإعلان عن المصابين ليست شأننا.. لكن ما يعنينا أن نتعامل نحن مع القادمين منها بحذر وإخضاعهم للفحص والحجر” وذلك تعليقا على ما أعلنته فرنسا بشأن عودة 6 مواطنين من مصر مصابين بالفيروس.

ونفت مصر مرارا وجود أي حالات إصابة بالفيروس، عدا حالة واحدة تماثلت للشفاء.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في تصريحات لـ”سبوتنيك” اليوم السبت، خلو مصر من أي حالات كورونا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن هناك حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، نافية علمها بوجود أي حالات أخرى.

سبوتنيك

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