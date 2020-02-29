شركة تبحث عن موظف “لاعق أصابع محترف”

أعلنت شركة “كنتاكي” الأمريكية عن فرصة عمل غريبة، خصصتها لكبار معجبها، تتمثل بتذوق عينات من الدجاج المقلي قبل تقديمها إلى الزبائن.

واستخدمت الشركة، مالكة العلامة التجارية الشهيرة “كي أف سي” في إعلانها عنوانا جاء فيه “كنتاكي تحتاج إليك” مشيرة إلى أنها ستقدم هذه الفرصة لكبار معجبيها، بهدف الوصول إلى أفضل المنتجات.

وأرفقت الشركة في إعلانها عبارة قالت فيها إن “كي أف سي تفتش عن لاعق أصابع محترف” في إشارة إلى سلوك البعض، بلعق أصابعهم بعد تناول الوجبات اللذيذة، بحسب “سكاي نيوز”.

وستتضمن الوظيفة راتبا جيدا بالإضافة إلى وجبات دجاج كنتاكي مجانية مدى الحياة، وسيحظى الفائزون بحملة إعلانية وستنشر صورهم وهم يلعقون أصابعهم.

وتعتبر شركة “كنتاكي” من أشهر الشركات العالمية المتخصصة بتقديم الوجبات السريعة، خصوصا وجبات الفروج المقلي الحار، وتم تأسيس الشركة لأول مرة في أمريكا عام 1930، في ولاية كنتاكي، ولها حوالي 23 ألف فرع حول العالم.

سبوتنيك

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