الصحة الفرنسية: كورونا منتشر في فرنسا وبلغ عدد الإصابات 73 حالة

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم السبت، تسجيل 73 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد منذ بداية انتشار الوباء حول العالم أواخر الشهر الماضي.

باريس – سبوتنيك. وقال فيران، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مجلس دفاعي ومجلس وزاري استثنائي ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون لمناقشة سبل مكافحة الفيروس، “حتى هذه اللحظة تم تسجيل 73 حالة إصابة بفيروس كورونا. شُفي 12 شخصا وتوفي اثنان وما زال 59 آخرين يخضعون للعلاج”.

وتابع “الفيروس بات منتشرا على الأراضي الفرنسية خاصة في منطقتين حيث تم تسجيل معظم الحالات في منطقة لواز شمال البلاد ومنطقة سافوا شرق البلاد “.

وبهدف الحد من انتشار الفيروس وربح الوقت أعلن وزير الصحة عن سلسلة إجراءات احترازية منها منع التجمعات في المناطق حيث ينتشر الوباء حتى إشعار آخر بالإضافة إلى إلغاء الماراثون الذي كان من المفترض أن ينظم قريبا في باريس، علاوة على قرار السلطات إغلاق بعض المدارس في المناطق المعنية كما دعا السكان لتجنب التنقل واتخاذ أقسى درجات الحيطة.

سبوتنيك

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